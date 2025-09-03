ΤΩΡΑ: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI - Πληροφορίες για 20 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI σε όλη την Ελλάδα με στόχο το λαθρεμπόριο σε πρατήρια υγρών καυσίμων.

Οι αστυνομικοί κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησαν επιχειρήσεις σε βενζινάδικα και χώρους αποθήκευσης καυσίμων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον 20 συλλήψεις, ενώ συνεχίζεται η έρευνα.

Διαπιστώθηκε απάτη σε βάρος πελατών για φοροδιαφυγή με χρήση εικονικών παραστατικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Παράλληλα έχουν κατασχεθεί μεγάλα χρηματικά ποσά.

