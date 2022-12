ΤΩΡΑ: Επιθέσεις κατά αστυνομικών στα Εξάρχεια - Καίγονται οχήματα - ΒΙΝΤΕΟ

Στις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης ομάδα περίπου 50 ατόμων πέταξαν βόμβες μολότοφ προς διμοιρία αστυνομικών, που βρισκόταν στην συμβολή των οδών Σπ. Τρικούπη και Μεταξά στα Εξάρχεια.

Από τις βόμβες μολότοφ πήραν φωτιά τρια σταθμευμένα οχήματα.

Ακολούθησε ένταση και κυνηγητό μεταξύ των αστυνομικών και των συγκεντρωμένων.

After the Molotov cocktail attacks against the #MAT team in #Exarchia Square, two vehicles burned down. #antireport #athens #roma pic.twitter.com/IqXwB1s7Kl

A little while ago, there was a sound bomb and molotov attack on the police waiting in Exarchiea. 3 cars are on fire. #εξαρχεια #antireport pic.twitter.com/ybeTuothbv

— Partizan Yunanistan (@partizanGreece1) December 8, 2022