ΤΩΡΑ: Εκκενώνεται το εμπορικό κέντρο River West

Στην εκκένωση εμπορικού κέντρου προχωράει η ΕΛΑΣ μετά από απειλητικό τηλεφώνημα που έγινε για την τοποθέτηση βόμβας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, νωρίτερα άγνωστος τηλεφώνησε στο 100 και προειδοποίησε πως έχει τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό στο εμπορικό κέντρο, χωρίς όμως να δώσει χρονικό περιθώριο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν ελέγχους στους χώρους του εμπορικού κέντρου.