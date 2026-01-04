PoliceNET of Greece logo
ΤΩΡΑ - Αστυνομική Επιχείρηση: Άνδρας ταμπουρώθηκε στο σπίτι του

11:27 | 04/01/2026

Αστυνομική επιχείρηση για άνδρα ο οποίος βρίσκεται ταμπουρωμένος στην οικία του με όπλο, λαμβάνει χώρα εδώ και λίγη ώρα, στην περιοχή της Άκολης στο Αίγιο.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 στο σπίτι βρισκόταν και η μητέρα του η οποία ωστόσο κατάφερε να βγει.

Ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής φύσεως, ενώ στο σημείο βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη καθώς και διαπραγματευτές.

 

 

