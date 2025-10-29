Τοποθέτηση Ιατρών Οπλιτών Θητείας στα Ιατρεία Ολύμπου Καρπάθου, Ηρακλειάς, Ψαρών και Αγίου Ευστρατίου

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, υπέγραψε την Κοινή Υπουργική Απόφαση μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Υγείας για την τοποθέτηση τεσσάρων (4) Οπλιτών Θητείας, πτυχιούχων Ιατρικής, για την υγειονομική κάλυψη κενών ιατρικών θέσεων στα Περιφερειακά Ιατρεία Ολύμπου Καρπάθου, Ηρακλειάς, Ψαρών και Αγίου Ευστρατίου.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης δήλωσε:

«Με συνέπεια και απτές πράξεις, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θέτει αδιάλειπτα σε προτεραιότητα την ενίσχυση των υγειονομικών δομών στα νησιά μας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στήριξη της Πολιτείας στις ακριτικές τοπικές κοινωνίες».