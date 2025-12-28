Τον συνέλαβαν για πυροβολισμούς

Συνελήφθη προχθες (26.12.2025) το μεσημέρι 38χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε οικία, την 25.12.2025, ρίφθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί .

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία ημεδαπού κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε μια βολίδα και ένας κάλυκας.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.