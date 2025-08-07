Τον Ιούλιο σχεδόν ένας στους 10 Έλληνες επέλεξε να αγοράσει ένα νέο μοντέλο Renault ή Dacia

To γκρουπ Renault συνεχίζει στην Ελλάδα την ανοδική του πορεία. Αυτή η δυναμική αποτυπώθηκε στο δείκτη των πωλήσεων του πρώτου εξαμήνου και για τις δύο μάρκες. Με συνολικό μερίδιο άνω του 9%, σχεδόν 1 στους 10 Έλληνες επέλεξε να αγοράσει ένα νέο μοντέλο Renault ή Dacia.

Πιο συγκεκριμένα, η Dacia με 636 ταξινομήσεις, τερμάτισε στην 6η θέση των συνολικών πωλήσεων, ενώ η Renault με 595 πωλήσεις τερμάτισε 8η. Αξίζει να σημειωθεί πως η Dacia στην Ελλάδα, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή δυναμική της, βρέθηκε στην 4η θέση των πωλήσεων λιανικής.

Από πλευράς μοντέλων, το Renault Clio βρέθηκε στην 6η θέση των πωλήσεων συνολικά από τα μοντέλα όλων των κατηγοριών, σε όλα τα κανάλια πώλησης. Αντιστοίχως, στην 9η θέση βρέθηκε το Dacia Sandero, με αποτέλεσμα τα δύο best sellers να εδραιώνουν περαιτέρω τη θέση των Renault και Dacia στην ελληνική αγορά.