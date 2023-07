Τον Ιανουάριο του 2024 αποπλέει το μεγαλύτερο παγκοσμίως κρουαζιερόπλοιο με υδάτινο πάρκο

Η Royal Carribean έχει βαλθεί να διεκδικήσει τον τίτλο του μεγαλύτερου παγκοσμίως κρουαζιερόπλοιου με το Icon of the Seas, το πολλών επιπέδων και τεχνικολόρ κρουαζερόπλοιο το οποίο θα ξεκινήσει το παρθενικό ταξίδι του τον ερχόμενο Ιανουάριο. Ναυπηγημένο στην Turku της Φινλανδίας, περιλαμβάνει έξι νεροτσουλήθρες που καταρρίπτουν ρεκόρ, επτά πισίνες, εννέα πισίνες με δίνες, 2.805 καμπίνες και έχει μήκος 365 μέτρα.

Το κρουαζιερόπλοιο προσφέρει στους επισκέπτες δυνατότητα να επισκεφθούν οκτώ «γειτονιές» εκ των οποίων οι πέντε εστιάζουν στο νερό: τη Thrill Island, με ένα υδάτινο πάρκο που καταρρίπτει ρεκόρ με συναρπαστικές τσουλήθρες· την Chill Island με πολλαπλές πισίνες με εντυπωσιακή θέα στον ωκεανό και μπαρ στο οποίο φθάνεις κολυμπώντας.

Η Surfside είναι περιοχή φιλική στην οικογένεια με δραστηριότητες για παιδιά ενώ η Hideaway είναι ένας απομονωμένος παράδεισος με αιωρούμενη πισίνα με ανεμπόδιστη θέα. Στην AquaDome οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν θέα, έναν καταρράκτη και εναλλακτικές λύσεις για διασκέδαση.

Το Icon of the Seas διατηρεί κάποιες από τις «γειτονιές» που είναι σήμα κατατεθέν της Royal Carribean: η Royal Promenade πλέον καυχιέται για θέα στον ωκεανό από το δάπεδο έως την οροφή και προσφέρει πάνω από 15 εναλλακτικές για γεύμα, καφέ, μπαρ και λάουντζ. Η Central Park είναι πιο πυκνόφυτη, όλο βλάστηση και με επιπρόσθετες επιλογές για γεύμα και διασκέδαση. Η Suite Neighborhood έχει επεκταθεί με τα καταλύματα να είναι σε τέσσερα καταστρώματα, περιλαμβανομένου ενός ιδιωτικού καταστρώματος για ηλιοθεραπεία με πισίνα, πισίνα με δίνη και χώρο για γεύμα. Ανάμεσα στις αγαπημένες προτάσεις που επιστρέφουν είναι η Lost Dunes, εμπειρία μίνι γκολφ αλλά ανανεωμένη, η Adrenaline Rock για ενθουσιώδεις της αναρρίχησης σε βράχο και η Absolute Zero, το μεγαλύτερο παγοδρόμιο σε όλον τον στόλο της Royal Carribean.