Τον χάρο με τα… μάτια της “είδε” 23χρονη – Της έπεσε σίδερο από στέγαστρο στο κεφάλι!

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ναυπάκτου για τραυματισμό μίας 23χρονης ημεδαπής από σίδερο το οποίο έπεσε από την οροφή στεγάστρου εμποροπανήγυρης, στην περιοχή Γρίμποβο Ναυπάκτου, εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.

Διαβάστε επίσης

Η τραυματίας μετέβη στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου για ιατρική περίθαλψη. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ναυπάκτου του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 74χρονος υπεύθυνος εργολάβος, για παράβαση του άρθρου 314 Π.Κ. «Σωματική βλάβη από αμέλεια».

Πηγή: tempo24.news