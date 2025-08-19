Τον εκβίαζε μέσα από τη φυλακή ζητώντας 300.000 ευρώ

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, εξιχνιάστηκε υπόθεση εκβίασης σε βάρος ημεδαπού άνδρα, που έγινε στις αρχές του 2025.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, αλλοδαπός άνδρας, έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας, τον περασμένο Ιανουάριο εκβίασε τηλεφωνικά ημεδαπό άνδρα, αξιώνοντας την καταβολή του χρηματικού ποσού των 300.000 ευρώ, με πρόφαση την οφειλή σε ημεδαπό άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Διαβάστε επίσης

Επίσης διαπιστώθηκε ότι, ο προαναφερόμενος αλλοδαπός άνδρας είναι ο ηθικός αυτουργός για την τοποθέτηση στις 23 Ιανουαρίου 2025 μίας χειροβομβίδας αμυντικού τύπου σε σπίτι συγγενικού του προσώπου στην Πιερία και για την ρίψη στις 1 Φεβρουαρίου 2025 ενός αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού (βόμβα μολότοφ) σε οικία συγγενικού του προσώπου σε περιοχή της Αττικής.

Για την τέλεση της τηλεφωνικής εκβίασης προέκυψε ότι την τηλεφωνική συσκευή την προμηθεύτηκε από αλλοδαπό άνδρα, συγκρατούμενο του, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.