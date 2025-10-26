Τον δολοφόνησε ενώ χόρευε στην πίστα, αντίποινα «βλέπουν» όσοι ξέρουν το παρελθόν!

Σκηνές αλλοφροσύνης εκτυλίχθηκαν σε ένα από τα πιο γνωστά πανηγύρια της Κρήτης, στο Έλος Κισάμου, στην καθιερωμένη γιορτή καστάνου.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, το κέφι είχε «ανάψει» για τα καλά και ο κόσμος έτρωγε, έπινε και χόρευε στην πίστα όπου τραγουδούσε δημοφιλής κρητικός καλλιτέχνης όταν ξαφνικά άτομο από την περιοχή άνοιξε πυρ στοχευμένα, όπως περιγράφεται, κατά συγκεκριμένου προσώπου που χόρευε. Στην συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή, με τον τραυματία να πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος.

Διαβάστε επίσης

Ακολούθησαν σκηνές πανικού και πανζουρλισμού. Ο λυράρης από το πάλκο φώναζε «ένας γιατρός, ένας γιατρός». Δόθηκαν όπως-όπως από παριστάμενους οι πρώτες βοήθειες, όμως η κατάσταση του τραυματία ήταν αποκαρδιωτική, σύμφωνα με όσα περιέγραψαν στο Cretalive.gr αυτόπτες μάρτυρες. Δυστυχώς πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι πιθανότατα το ένοπλο επεισόδιο σχετίζεται με άλλο ένοπλο συμβάν που είχε σημειωθεί στην περιοχή πέρυσι. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτό που συνέβη σήμερα, ήταν μία μορφή αντίποινου για ό,τι είχε γίνει στο πρόσφατο παρελθόν.