Τον βρήκε νεκρό ο αδερφός του

Έντονη ήταν η κινητοποίηση των αρχών εξαιτίας ενός άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες το μεσημέρι όταν ένας 57χρονος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στο σπίτι του σε περιοχή του Πλατανιά Χανίων.

Διαβάστε επίσης

Το άψυχο σώμα του εντόπισε αδερφός του, στο κρεβάτι του, ο οποίος σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η αστυνομία με τους διασώστες να επιχειρούν να τον επαναφέρουν στη ζωή χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Τελικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.