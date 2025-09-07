Τον βρήκαν νεκρό στην αυλή του σπιτιού του

Έντονη ήταν η κινητοποίηση των αρχών εξαιτίας ενός άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 9 σήμερα το πρωί όταν ένας 74χρονος την ώρα που είχε βγει στην αυλή του σπιτιού του, στην περιοχή των Πατελών στο Ηράκλειο, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ από τους γείτονες που τον είδαν, που έσπευσε στο σημείο με τους διασώστες να επιχειρούν να τον επαναφέρουν στη ζωή χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Στο σημείο βρίσκονται άντρες της αστυνομίας που διερευνούν τα αίτια του θανάτου του.