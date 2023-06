Το Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου μέσα από τα μάτια του Προέδρου του κ. Ευθυμιόπουλου

*του Δρ. Μάριου Παναγιώτη Ευθυμιόπουλου

Το Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών μέλος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Τεχνών και Ανθρωπιστικών σπουδών, του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όχι μόνο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ευρωπαϊκά και διεθνώς.

Αυτό όσο αφορά τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία εξειδικεύεται. Στοχεύει στην αριστεία δια μέσου έρευνας και διδασκαλίας, αλλά και στην σταδιακή ανάπτυξη δικτύου συνεργασιών σε τοπικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, τόσο δια μέσου προγραμμάτων, του επιστημονικού προσωπικού αλλά και διαπανεπιστημιακής έρευνας και άλλων τρόπων συνεργασίας με οργανισμούς και ιδρύματα.

Το τμήμα φιλοδοξεί και εξελίσσεται πρακτικά. Προσφέρει, πανεπιστημιακές σπουδές υψηλού κύρους σε όλα τα επίπεδα πανεπιστημιακών σπουδών. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να συμμετέχει, μέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών του, στον διεθνή επιστημονικό διάλογο και να συμβάλει ενεργά στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης.

Παράλληλα, εξοικειώνει με την έρευνα τους φοιτητές του Τμήματος, ιδίως εκείνους που βρίσκονται στο στάδιο των μεταπτυχιακών και των διδακτορικών τους σπουδών.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, (NUP https://nup.ac.cy) ιδρύθηκε το 2010. Αποτελεί ένα ζωντανό ακαδημαϊκό ίδρυμα. Αποδίδει έμφαση στην παροχή υψηλής ποιότητας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη δημιουργία εφαρμοσμένης γνώσης αιχμής. Εστιάζουμε, παράλληλα, στην προϋπόθεση των βέλτιστων ακαδημαϊκών υπηρεσιών προς την ακαδημαϊκή της κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Το τμήμα ιστορίας, πολιτικής και διεθνών σπουδών είναι διεπιστημονικό. Με ποικίλη διεθνή εμπειρία, προβάλλεται μέσω της εθνικής και διεθνούς σχολής του, με διδακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, και έρευνα που προσφέρουν πρακτική και κριτική σκέψη, με ποιοτικές και ποσοτικές δυνατότητες, με συνέπεια, και επιδίωξη για σταθερή προσπάθεια για εκπαιδευτική και επιστημονική αριστεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το τμήμα ιστορίας, πολιτικής και διεθνών σπουδών (https://www.nup.ac.cy/department-of-history-politics-and-international-studies/) αποτελεί σημείο αναφοράς. Για την Κύπρο όσο και για τη διεθνή κοινότητα και μαθητές του. Με διεπιστημονικά θέματα και συμπεριλαμβανομένων κλάδων διεθνών σπουδών, όπως η διεθνής ασφάλεια, η στρατηγική, το διεθνές δίκαιο, η ειρήνη και η μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, η ανάλυση πολιτικής, μεταξύ άλλων.

Οι φοιτητές και φοιτήτριές αποτελούνται από νέους και ήδη καταρτισμένους, επαγγελματίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με ειδίκευση και γνώση. Κατέχουν τους λόγους και το επιστημονικό υπόβαθρο και ως εκ τούτου έχουν λόγο να σπουδάσουν μαζί μας γιατί το επιθυμούν ο καθένας για το δικό τους λόγο, αλλά κυρίως λόγω της εμπειρίας και γνώσης. Αφετέρου επιθυμούν να έχουν επαγγελματική ανέλιξη και να ενταχθούν άμεσα στην κοινωνία. Όπως στο δίκτυο των αποφοίτων μας.

Για αυτό το λόγο τα πτυχία του Νεάπολις Πάφου είναι αναγνωρισμένα και από το Ελληνικό ΔΟΑΤΑΠ.

Το προφίλ των σπουδαστών μας, περιλαμβάνει άτομα από στρατιωτικά, αστυνομικά ή άλλα συναφή ιδρύματα, δημόσιους υπαλλήλους, επαγγελματίες σε τομείς της πληροφορικής, νέους μελετητές και φοιτητές μέσης σταδιοδρομίας που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα και να συμμετάσχουν σε προγράμματα είτε αυτοπροσώπως, είτε εξ αποστάσεως σε προγράμματα διδασκαλίας δια μέσου των ελληνικών ή αγγλικών προγραμμάτων.

Τα δημογραφικά μας στοιχεία περιλαμβάνουν φοιτητές από την Κύπρο και την Ελλάδα αλλά και πολλούς Ευρωπαίους αλλά και εκτός σπουδαστές εκτός ΕΕ από την Λατινική Αμερική και την Βόρεια Αμερική και Ευρώπη όπως και την Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Στο πανεπιστήμιο μας μεταξύ άλλων καλωσορίζουμε επίσης φοιτητές Erasmus, καθώς και καθηγητές προγραμμάτων κινητικότητας Erasmus + που περνούν ορισμένο εξάμηνο στο πανεπιστήμιό μας για έρευνα ή διδασκαλία ή εκμάθηση.

Το τμήμα μας εξίσου αποτελείται και από μελετητές/ερευνητές (junior και senior) που πέρασαν και περνούν χρόνο στο πανεπιστήμιό μας όσον αφορά την έρευνα και τις βασικές διαλέξεις. Μέσω των εθνικά διαπιστευμένων προγραμμάτων μας, επιδιώκουμε για ακαδημαϊκή και επιστημονική αριστεία στη διδασκαλία όσο και την έρευνα.

Το τμήμα μας εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα δεδομένα και δεξιότητες, αλλά και καταρτισμένο προσωπικό με διεθνή και επαγγελματική εμπειρία και ειδίκευση στα πλαίσια των αναγκών του τμήματός μας.

Τα διδακτικά μας προγράμματα προσφέρονται τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στα προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Οι ενημερωμένες και νέες διαδικασίες επιστημονικής διαπίστευσης και πιστοποίησης επιτρέπουν στο τμήμα και στο πανεπιστήμιο να ενισχύσουν τις ερευνητικές σχέσεις και να διευρύνουν την πρακτική στη χάραξη πολιτικής. Να καθιερώσει νέους κλάδους σε μια ήδη διεπιστημονική προσέγγιση, διασφαλίζοντας συνεχή συγχρονισμό της αγοράς, αποτελεσματικότητα, πρακτικότητα και κριτική σκέψη και εφαρμογή.

Οι απόφοιτοί μας και στα τρία επίπεδα των προσφερόμενων πτυχίων (Bachelor, Master, και PhD), αποφοιτούν ως κριτικοί στοχαστές, πρωτοπόροι και ηγέτες στους αντίστοιχους τομείς τους. Συσσωρεύουν γνώσεις, εντάσσονται στο επιστημονικό μας έργο και συμμετέχουν στην ανάπτυξη περαιτέρω γνώσης, ενώ παράλληλα πρωτοστατούν και προβλέπουν το κοινό μας μέλλον.

Είναι συνεπώς σημαντικό να τονίσουμε πως ως τμήμα και επιστήμονες συμβάλλουμε συλλογικά και ατομικά στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης, στην Κύπρο, στον κοινό μας χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στη διεθνή μας κοινότητα.

Μεταξύ άλλων ενδιαφερόμενων πεδίων εκπαίδευσης περιλαμβάνουμε θέματα στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακά μας μαθήματα εθνικής ασφάλειας, θέματα διεθνούς δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στρατηγικής και ασφάλειας, ιστορικών και πολιτικών θεμάτων, την ανάλυση πληροφοριών, τις υβριδικές απειλές, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τις θαλάσσιες υποθέσεις, το περιβάλλον, ζητήματα επίλυσης συγκρούσεων, ειρηνευτικές επιχειρήσεις καθώς και Ευρωπαϊκή Αμυντική Πολιτική.

Τα θέματα είναι επίκαιρα. Εμπίπτουν άμεσα στους μαθησιακούς και επαγγελματικούς στόχους και τις προσδοκίες του προγράμματος όπως και του τμήματος. Ανεβάζουν τις προσδοκίες πρακτικής μάθησης στα διαπιστευμένα BA, MA και Ph.D. προγράμματα.

Το Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών μας, τελεί ως μια σημαντική αναφορά ως πλήρες μέλος της Πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Διδακτορικής Σχολής Του Ευρωπαϊκου Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC).

Επί του παρόντος το τμήμα, τελεί υπό αίτηση για να γίνει πλήρες μέλος του αντίστοιχου Κολλεγίου. - Το Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών και τα προγράμματα BSc in International Relations and Security, MSc in International Relations, Strategy and Security και MSc in European Politics and Governance αποτελούν μέρος του International Studies Association (ISA).

Και μεταξύ άλλων το τμήμα μας αποτελεί μέλος, της Πανεπιστημιακής Ένωσης Σύγχρονων Ευρωπαϊκών Σπουδών (UACES).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στοιχεία στο παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.nup.ac.cy/gr/department-of-history-politics-and-international-studies/

Μάριος Παναγιώτης Ευθυμιόπουλος

Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος

*Ο Δρ. Μάριος Παναγιώτης Ευθυμιόπουλος είναι Πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών.

Υπήρξε επιστημονικός μελετητής (senior research fellow) στο πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου. Μεταξύ άλλων υπήρξε Κοσμήτορας της Σχολής Διεθνούς Ασφάλειας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο των Εμιράτων. Μέλος του Ομοσπονδιακού Ερευνητικού κέντρου Στρατηγικών Μελετών και έρευνας των Εμιράτων, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών υποθέσεων στο πανεπιστήμιο του Jumeirah Dubai, Επιστημονικός ερευνητής στο ίδρυμα Harriman στο πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, το Κέντρο Διατλαντικών Σχέσεων στο πανεπιστήμιο Johns Hopkins στην Ουάσιγκτον, το Ευρωπαϊκό Κέντρο του πανεπιστημίου του George Washington στην Ουάσιγκτον και το ίδρυμα Woodrow Wilson Center for International Scholars στην Ουάσικγτον και επισκέπτης Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Είναι Πρόεδρος του Strategy International (SI) Ltd και πρώην κοσμήτορας της σχολής Ασφάλειας και Παγκόσμιας Πολιτικής του Αμερικανικού Πανεπιστημίου των Εμιράτων. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Έχει επιτελέσει σε διάφορες επιστημονικές ομάδες και θέσεις ως ερευνητής και σύμβουλος σε διεθνή κέντρα και κυβερνητικά στις ΗΠΑ, ΗΑΕ, Κύπρο και Ελλάδα μεταξύ άλλων.