Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών εντόπισε οικία-ορμητήριο διακίνησης ναρκωτικών

Στο πλαίσιο επιχειρησιακής δράσης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής πρωινές ώρες της 16-9-2025, εντοπίστηκε οικία-ορμητήριο πώλησης ναρκωτικών ουσιών σε οικισμό των Αχαρνών.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 3 άτομα (46χρονη, 24χρονη και 22χρονος) και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Από την προανακριτική έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση η εν λόγω οικία και προέκυψε ότι οι 3 κατηγορούμενοι διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Κατόπιν έρευνας στην εν λόγω οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-51- γραμμ. ηρωίνης,

μικροποσότητες κοκαΐνης και κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας καθώς και

το χρηματικό ποσό των -80- ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι ναρκωτικές ουσίες εντοπίστηκαν εντός συσκευασίας ειδών φροντίδας μωρού την οποία είχαν αποκρύψει οι κατηγορούμενοι σε δέντρο στην αυλή της οικίας τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.