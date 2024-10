Την Τετάρτη η Σύνοδος Pharos 3.0 για την προώθηση συνεργασιών μεταξύ αμερικανικών και ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Το άνοιγμα των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων προς τις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα η διερεύνηση τρόπων συνεργασίας τους με αντίστοιχα αμερικανικά ιδρύματα, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου Pharos 3.0, της τρίτης κατά σειρά πρωτοβουλίας μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία εντάσσεται στο στρατηγικό πλαίσιο της ελληνο-αμερικανικής συνεργασίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της Pharos 3.0, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναμένονται στην Αθήνα 200 αντιπρόσωποι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών από τις ΗΠΑ που ειδικεύονται στη διεθνή εκπαίδευση.

Η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Τετάρτης 16 Οκτωβρίου 2024, στο College Year in Athens και την έναρξη των εργασιών θα χαιρετίσουν οι Melissa Torres, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του The Forum on Education Abroad, Maria Olson, Επιτετραμένη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Heidi Manley, επικεφαλής του USA Study Abroad του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και ο Νίκος Παπαϊωάννου, Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη διάρκεια της Συνόδου θα πραγματοποιηθούν θεματικά πάνελ, μεταξύ άλλων, αναφορικά με τους οργανισμούς του Education Abroad ως συνεργάτες στο κομμάτι της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης και τις καλές πρακτικές συνεργασιών των αμερικανικών ιδρυμάτων με ιδρύματα του εξωτερικού.

Επιπλέον, την επόμενη ημέρα, την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2024, το Study in Greece - εταιρεία των ελληνικών ΑΕΙ και εθνικός φορέας για τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφειά τους - έχει οργανώσει και θα συντονίσει μία συζήτηση - στρογγυλή τράπεζα, στο Ωδείο Αθηνών, όπου θα παρουσιαστούν συνεργασίες, κοινά προγράμματα και καλές πρακτικές μεταξύ πανεπιστημίων ΗΠΑ και Ελλάδας, με τίτλο: «Fostering international partnerships to boost study abroad in Greece».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο επίκεντρο θα βρεθεί η διερεύνηση συνεργασιών και επενδυτικών ευκαιριών, αναφορικά με την καθιέρωση βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων σπουδών στην Ελλάδα για φοιτητές που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω θα διεξαχθούν στο πλαίσιο δύο διεθνών συνεδρίων: «Careers, Internships & Global Learning Conference» (13-15 Οκτωβρίου 2024) και «Europe, Middle East, and Africa Conference» (16-18 Οκτωβρίου 2024), που διοργανώνει ο διεθνής εκπαιδευτικός φορέας «The Forum on Education Abroad».

Αθηνά Καστρινάκη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ