Την πρώτη θέση στον κόσμο κατέκτησε η Ελλάδα στο γαστρονομικό ελαιόλαδο

Στο τέλος της κάθε ελαιοκομικής χρονιάς η Παγκόσμια Ένωση Συγγραφέων, Δημοσιογράφων Οίνων και Ποτών (WAWWJ - World Association of Writers and Journalists of Wines and Spirits), συγκεντρώνει και κατατάσσει όλα τα ελαιόλαδα που έχουν διακριθεί σε 32 αναγνωρισμένους διεθνείς διαγωνισμούς σε όλες τις ηπείρους, για την ποιότητα αλλά και τη γεύση τους, με τη μέθοδο της τυφλής γευσιγνωσίας, βάσει των κανόνων του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου.

Την 1η θέση στον κόσμο για το 2022, ως εταιρεία - παραγωγός gourmet ελαιολάδων κατέκτησαν οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, από την Σπάρτη Λακωνίας, ενώ βραβεύτηκαν με την 1η,2η,3η και 4η θέση, στα TOP 5 Flavored Oils of the World 2022, για την ποιότητα και τη γεύση τους.

Η παγκόσμια κατάταξη ελαιολάδων που έχει την ονομασία EVOO World Ranking (EVOOWR), αποτελεί μέρος της παγκόσμιας κατάταξης του WAWWJ, που δημιουργήθηκε το έτος 1997. Την φετινή χρονιά η EVOOWR εξέτασε 18.312 δείγματα ελαιολάδου, από 38 ελαιοπαραγωγικές χώρες και 1986 εταιρείες - παραγωγούς αντίστοιχα, τα οποία είχαν ήδη διακριθεί σε 32 διεθνείς διαγωνισμούς.

Αναλυτικά, τα καλύτερα ελαιόλαδα παγκοσμίως στην κατηγορία των Best Flavored Oils of the Year 2022, δημιουργώντας νέα παγκόσμια ρεκόρ πόντων, είναι :

Masterpiece Blend Evoo - 1η θέση 2022 (652.13 pts)

Syllektikon Gourmet Evoo - 2η θέση 2022 (612.63 pts)

Oleoastron Gourmet Evoo - 3η θέση 2022 (612.38 pts)

Flavored Gourmet Enigma - 4η θέση 2022 (606.13 pts) ενώ δέκα (10) γαστρονομικά ελαιόλαδα των βιολογικών ελαιώνων, κατατάσσονται στα 20 καλύτερα του κόσμου και στα Best Flavored Oils of the Year 2022.

Έτσι η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση ανάμεσα σε 38 χώρες του κόσμου, με την κορυφαία διάκριση που κατέκτησαν οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, καθώς συγκέντρωσαν 4.945,78 πόντους, προσφέροντας το 35 % των συνολικών πόντων που έλαβε συνολικά η χώρα μας (14264,91), στην κατηγορία Flavored Oils of the World.

«H πρώτη θέση του κόσμου, ως εταιρεία - παραγωγός στην κατηγορία μας, ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα μετά από 31 χρόνια συνεχούς ενασχόλησης και προσπάθειας, λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Γιώργος Σακελλαρόπουλος. Είναι ταυτόχρονα ιδιαίτερη τιμή για εμάς να κατατάσσονται τα ελαιοπροϊόντα μας στις κορυφαίες θέσεις του κόσμου, έπειτα από 617 διεθνείς βραβεύσεις γεύσης και ποιότητας στους παγκόσμιους διαγωνισμούς. Τα ελαιόλαδα μας τα πέντε τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί τέσσερις φορές στην πρώτη θέση του κόσμου, κάτι που δεν έχει συμβεί με άλλον ελαιοπαραγωγό σε παγκόσμιο επίπεδο στην κατηγορίας μας», συμπληρώνει ο κ. Σακελλαρόπουλος,

Στην παγκόσμια κατάταξη ελαιολάδων EVOOWR 2022, που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες, ανάμεσα σε 18.312 ελαιόλαδα, από 38 χώρες βραβεύτηκαν επίσης, ως «Ελαιόλαδα της Χρονιάς 2022» και πέντε (5) εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, των βιολογικών ελαιώνων, το Φυλλικόν, το Αγουρέλαιο, το Αρμονία, το Plus Health Multivarietal Green και το Plus Health Multivarietal Blue.

«Μέσα σε αυτά τα 31 χρόνια, εξελισσόμαστε,προχωράμε σε καινοτομίες και σε νέους τομείς της ελαιοκομίας, στην παραγωγή ελαιολάδου υψηλής ποιότητας, σε πρωτότυπα βιολογικά και gourmet προϊόντα ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς, φτάνοντας στην Αναγεννητική καλλιέργεια. Στόχος μας να συμβάλλουμε, προκειμένου η χώρα μας και το "ελληνικό ελαιόλαδο" να συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στον χάρτη της παγκόσμιας ελαιοκομίας», κατέληξε ο κ. Γ. Σακελλαρόπουλος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ