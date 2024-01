Την κατάσχεση 2 αυτοσχέδιων υποβρυχίων γεμάτων κοκαΐνη ανακοίνωσαν Κολομβία - Ισημερινός

Επιχειρήσεις των υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών της Κολομβίας και του Ισημερινού επέτρεψαν την κατάσχεση το σαββατοκύριακο δυο αυτοσχέδιων υποβρυχίων φορτωμένων κοκαΐνη, ανακοίνωσαν οι αρχές των δυο κρατών της Λατινικής Αμερικής.

Χθες Κυριακή το πολεμικό ναυτικό της Κολομβίας γνωστοποίησε, με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, την κατάσχεση του «πρώτου ημικαταδυόμενου της χρονιάς».

Διαβάστε επίσης

Το σκάφος, μήκους δεκαπέντε μέτρων, αναχαιτίστηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, κοντά στο λιμάνι Μπουαναβεντούρα (δυτικά)· μετέφερε 795 κιλά κοκαΐνης. Τρεις επιβαίνοντες συνελήφθησαν.

Προχθές Σάββατο οι ένοπλες δυνάμεις του Ισημερινού ανακοίνωσαν την κατάσχεση άλλου αυτοσχέδιου υποβρυχίου, που έπλεε επίσης στον Ειρηνικό και μετέφερε σχεδόν τρεις τόνους κοκαΐνης.

Το σκάφος γκρι χρώματος ήταν και αυτό μήκους περίπου δεκαπέντε μέτρων. Εντοπίστηκε περίπου εξήντα χιλιόμετρα από τις ακτές της Εσμεράλδας (βορειοδυτικά). Οι τρεις επιβαίνοντες, Κολομβιανοί, τέθηκαν υπό κράτηση.

Σύμφωνα με ανακοινωθέν του στρατού, η επιχείρηση για την αναχαίτιση του σκάφους έγινε σε συντονισμό με την αστυνομία και το πολεμικό ναυτικό της Κολομβίας.

Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που δόθηκε στην δημοσιότητα πέρυσι ανέφερε πως το 2022 ήταν χρονιά-ρεκόρ ως προς την παραγωγή κοκαΐνης στην Κολομβία. Οι καλλιέργειες φύλλων κόκας, της πρώτης ύλης για την παραγωγή του ναρκωτικού, αυξήθηκαν κατά 13% φθάνοντας τα 2.300.000 στρέμματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μολονότι δεν παράγεται κοκαΐνη στην επικράτειά του, ο Ισημερινός μετατράπηκε τα τελευταία χρόνια σε μείζονα διαμετακομιστικό κόμβο της διακίνησης αυτής της ουσίας προς τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης και πλήττεται όσο ποτέ από τα εγκλήματα συμμοριών που επιδίδονται σ’ αυτή: κηρύχθηκε σε κατάσταση «πολέμου» από τον πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα αυτόν τον μήνα.

ΦΩΤΟ EPA/Joint Command of the Armed Forces of Ecuador