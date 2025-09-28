«Τιμωρούνται» ξανά οι Διοικητές!

Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την πρόσφατη διαταγή, που αποκλείει τους Διοικητές Υπηρεσιών από τις μετακινήσεις – αποσπάσεις του ένστολου προσωπικού με δαπάνες Δημοσίου.

Η συγκεκριμένη διάταξη ουσιαστικά «τιμωρεί» τους συναδέλφους - Διοικητές, που κατέχουν θέσεις ευθύνης, στερώντας τους δικαιώματα που απολαμβάνουν όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο όχι μόνο δεν επιβραβεύεται η ανάληψη θέσεων ευθύνης, αλλά δημιουργείται σημαντική άνιση μεταχείριση. Σημειωτέον, η διαφορά φτάνει περίπου τα 4000 ευρώ μηνιαίως σε σχέση με τους αστυνομικούς που αποσπώνται με δαπάνες Δημοσίου, γεγονός που καθιστά την απόφαση ιδιαίτερα προσβλητική.

Ενδεχόμενη επιχειρηματολογία ότι οι Διοικητές δεν πρέπει να απουσιάζουν από τις Υπηρεσίες τους είναι αντιφατική, καθώς την ίδια στιγμή επιτρέπεται η απουσία τους για διάστημα που φτάνει ακόμη και τον έναν χρόνο λόγω φοίτησης στις Σχολές Εθνικής Ασφαλείας, Εθνικής Άμυνας, Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου κ.α. Επιπλέον, οι Διοικητές μπορούν να λείπουν για λόγους αδειών ή άλλες υπηρεσιακές ανάγκες, όπου αναπληρώνονται κανονικά από τους υπόλοιπους Αξιωματικούς της ίδιας Υπηρεσίας. Το γεγονός ότι τέτοιες μακροχρόνιες ή έκτακτες απουσίες επιτρέπονται για τους Διοικητές, ενώ αποκλείονται από τις μετακινήσεις με δαπάνες Δημοσίου, αναδεικνύει την αντίφαση και προκαλεί τεράστια αίσθηση αδικίας.

Κατά τρόπο αντίστοιχο, θα μπορούσε να προβλεφθούν μετακινήσεις των Διοικητών για μικρότερα χρονικά διαστήματα (π.χ. 4 ή 5 μήνες) υπό το πρόσχημα ότι η απουσία τους δημιουργεί υποτιθέμενο πρόβλημα. Ωστόσο, ακόμη και μια τέτοια εκδοχή δεν θα ήταν αποδεκτή λύση.

Ακόμη, ακυρώνεται και το ίδιο το σκεπτικό της διαταγής, που προβλέπει να μετακινούνται κατά προτεραιότητα όσοι δεν έχουν αποσπασθεί στο παρελθόν, αφού η «δεξαμενή» επιλογής περιορίζεται στο μισό και τελικά επιτυγχάνεται το αντίθετο αποτέλεσμα.

Το παράδοξο είναι ότι, ενώ οι Διοικητές στερούνται αυτό το δικαίωμα, δεν τους έχει αναγνωριστεί καμία ιδιαίτερη παροχή ή προνόμιο λόγω της θέσης τους, σε αντίθεση με τις Ένοπλες Δυνάμεις, όπου ήδη προωθούνται επιδόματα διοίκησης.Ο εν λόγω αποκλεισμός όχι μόνο γεννά κλίμα απογοήτευσης και αποθάρρυνσης στους Αξιωματικούς να διεκδικήσουν ή να διατηρήσουν διοικητικές θέσεις, αλλά ενισχύει και την αίσθηση άνισης μεταχείρισης.

Ζητούμε την άμεση αναθεώρηση της σχετικής διάταξης και την άρση της εν λόγω αδικίας.

Το Προεδρείο της Ένωσης,

Πρόεδρος, Ψαρογιάννης Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας, Γιαρισκάνης Πέτρος

Α΄ Αντιπρόεδρος, Μουρατίδης Χαράλαμπος

Β΄ Αντιπρόεδρος, Πολίτης Ιωάννης

Γ΄ Αντιπρόεδρος, Ψαθάς Χρυσοβαλάντης

Ταμίας, Μπάμπαλης Εμμανουήλ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Κουκουφίκης Σταύρος

Οργανωτικός Γραμματέας, Μπαξεβάνος Χρήστος

Εκτελεστικός Γραμματέας, Παπανικολάου Δημήτριος