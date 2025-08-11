Τιμητική διάκριση για τον Κόλιν Φάρελ στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός Κόλιν Φάρελ (Colin Farrell) θα τιμηθεί με το βραβείο Golden Icon, στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου.



Η απονομή του βραβείου έρχεται ως αναγνώριση όχι μόνο της εξαιρετικής του πορείας στον χώρο του κινηματογράφου, αλλά και της ερμηνείας του στο επερχόμενο ψυχολογικό θρίλερ του Έντουαρντ Μπέργκερ (Edward Berger), «Ballad Of A Small Player».



Ο Φάρελ θα παραλάβει το βραβείο στις 27 Σεπτεμβρίου, σε μια ειδική εκδήλωση που θα δώσει το «παρών» και ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης της ταινίας.