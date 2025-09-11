Τιμητική διάκριση έλαβε η ελληνική αποστολή δασοκομάντο της ΕΜΟΔΕ, σε ειδική εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ανάρτηση της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος:

Με μεγάλη περηφάνια παρακολουθήσαμε την είδηση για την τιμητική διάκριση που έλαβε η ελληνική αποστολή δασοκομάντο της ΕΜΟΔΕ, σε ειδική εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από πρόσκληση της Προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στο πρόσωπο του επικεφαλής Αξιωματικού, του Υποπυραγού Παΐσιου Νικόλαου, έτυχαν αναγνώρισης, δια των αντιπροσώπων, από το σύνολο της Ευρωπαϊκής κοινωνίας τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς με το θάρρος, τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση που έδειξαν, συνέβαλαν αποφασιστικά στην κατάσβεση των καταστροφικών πυρκαγιών στις Αστούριες της Ισπανίας, σώζοντας ένα ολόκληρο χωριό από τις φλόγες.

Είναι ένα λαμπρό δείγμα της συνεχούς προσπάθειας από τους ανθρώπους που βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή, εκεί όπου δοκιμάζονται ζωές και ελπίδες. Είναι αυτό που γνωρίζουμε να πράττουμε κάθε στιγμή του χρόνου, αφού τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος δίνουμε τον καθημερινό μας αγώνα είτε απέναντι σε κάθε καταστροφή, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος, σε κάθε μάχη με αίσθημα καθήκοντος!