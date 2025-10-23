Τιμητική Βράβευση της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας Δοκ.Αστυφ. ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ Καλλιόπης (Καλλια) από την Ε.Α.Υ.Πειραιά

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά βράβευσε την Δόκιμο Αστυφύλακα Στεφανουδάκη Καλλιόπη (Κάλλια) που κάνει την πρακτική της στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, επειδή συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΤΑΕKWON-DO που διεξήχθη στο Jeloso της Ιταλίας, αγωνιζόμενη ως μέλος της Εθνικής Ελλάδος κατέκτησε, τέσσερα (4) μετάλλια,

• Την 2η Θέση, ατομικές μάχες -57 κιλά γυναικών.

• Την 3η Θέση, εναέριες τεχνικές γυναικών.

• Την 2η Θέση, ομαδικά μάχες γυναικών.

• Την 2η Θέση, ομαδικά τεστ δύναμης γυναικών.

Ως Ένωση, όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, δεσμευόμαστε να είμαστε δίπλα σε κάθε συνάδελφο μας που είναι αθλήτρια/ης, όποτε και όπου χρειαστεί.

Η Κάλλια μας έκανε όλους υπερήφανους, σήκωσε ψηλά την Ελληνική σημαία.

Κάλια Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια

σε ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον !!!

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γεν.Γραμματέας

ΑΥΓΕΡΗΣ Ευάγγελος ΜΑΛΑΧΙΑ Αργυρώ