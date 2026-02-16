PoliceNET of Greece logo
Τίμησαν τους πεσόντες συναδέλφους τους οι αστυνομικοί στο Ρέθυμνο

15:46 | 16/02/2026

Το Α΄ Ψυχοσάββατο κάθε έτους καθιερώθηκε ως Ημέρα Μνήμης των θανόντων εν ώρα υπηρεσίας Αστυνομικών.

Προς τούτο το Σάββατο 14/02/2026, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου, πραγματοποίησε επιμνημόσυνη δέηση, στον Ιερό Ναό Αγίων 4ων Μαρτύρων Ρεθύμνου, υπέρ αναπαύσεως των ΠΕΣΌΝΤΩΝ συναδέλφων μας, κατά την ώρα του καθήκοντος, είτε εν καιρώ ειρήνης είτε σε πολεμικές και ταραγμένες περιόδους της πατρίδας μας !

Αθάνατοι !!!         

 

                                                  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΓΥΠΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ             ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

