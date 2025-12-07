Τιμή και μνήμη στον αείμνηστο συνάδελφό μας Γεώργιο ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ

Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε από τον Προϊστάμενο της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Αλέξιο ΚΟΥΡΤΕΣΗ, στην φερώνυμη οδό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ (πρώην Παπαδιαμάντη) στου Ρέντη, ενώπιον του Μνημείου που ανεγέρθη πριν από ένα χρόνο, σε συνεργασία με τον Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη και με τη διαχρονική επιγραφή:

«Αθλητισμός σημαίνει άμιλλα, ευγένεια και αξίες. Αυτά καλούμαστε να υπερασπιστούμε, ως κοινωνία και ως άνθρωποι».

Σε κλίμα συγκίνησης και περισυλλογής, ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, παρουσία της οικογενείας και της Διμοιρίας της ΥΑΤ στην οποία ανήκε ο συνάδελφός μας, του Δημάρχου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη ΡΈΝΤΗ κ. Κωνσταντίνου ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ, των επισήμων προσκεκλημένων που εκπροσώπησαν την Κυβέρνηση, τα Πολιτικά Κόμματα, την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, την αστυνομική διοίκηση, συνδικαλιστικούς φορείς και ενώσεις, και πλήθους συναδέλφων μας, υπενθύμισε μεταξύ άλλων:

-Το διαχρονικό χρέος της πολιτείας να τιμά τους πεσόντες στο καθήκον αστυνομικούς και να μην τους λησμονεί. Τόνισε δε ότι σε ό,τι αφορά την Ομοσπονδία και τις Ενώσεις της, πράττουμε πάντα το καθήκον μας, όπως τους αρμόζει. Είναι η ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και τιμής στο συνάδελφο που χάνει τη ζωή του, υπερασπιζόμενος το αγαθό της ασφάλειας και το δικαίωμα των πολιτών να ζουν ειρηνικά, χωρίς βία και βαρβαρότητα.

-Με τον αγώνα μας, συμβάλλουμε στον περιορισμό της οπαδικής βίας και στην αύξηση του αριθμού των συλληφθέντων για τέτοιες αντικοινωνικές, εγκληματικές συμπεριφορές. Έχουμε ωστόσο να διανύσουμε έναν ανηφορικό δρόμο. Γι’ αυτό καλούμε όλους τους θεσμούς, την πολιτεία και την κοινωνία, να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Καμιά επιείκεια απέναντι σε δολοφόνους, ο πέλεκυς της δικαιοσύνης πρέπει να είναι αμείλικτος για όσους δεν σέβονται τους θεσμούς, διαταράσσουν την κοινωνική ειρήνη και υπονομεύουν το μέλλον μας.

Ακολούθησαν οι επιμνημόσυνες ομιλίες του Δημάρχου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη κ. Κωνσταντίνου ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ, του Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης, Αντιστρατήγου ε.α. Ελληνικής Αστυνομίας κ. Παναγιώτη ΣΤΑΘΗ, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό της Χώρας και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ καθώς και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. Δημητρίου ΜΑΛΛΙΟΥ και του πατέρα του αείμνηστου συναδέλφου μας, Αθανάσιου ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ.

Παρέστησαν, επίσης: Ο κ. Κωνσταντίνος ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - βουλευτής Α΄ Πειραιώς της Ν.Δ., ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Β΄ Πειραιά κ. Μιχαήλ ΛΙΒΑΝΟΣ, ο Αν. Γραμματέας Προστασίας του Πολίτη κ. Αθανάσιος ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ως εκπρόσωπος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής κ. Νίκου ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ, η κα. Αικατερίνη ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ, πολιτευτής Β΄ Πειραιά, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκου ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ο κ. Αναστάσιος ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, Βουλευτής Ανατολικής Αττικής, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της ΝΙΚΗΣ κ. Βασιλείου ΝΑΤΣΙΟΥ, ο πρώην Βουλευτής κ. Βασίλης ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ως συνήγορος της οικογένειας ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ, η κα Ευγενία ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ, ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Νίκου ΧΑΡΔΑΛΙΑ, ο Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού Περιφέρειας Ηπείρου κ. Κωνσταντίνος ΚΙΤΣΙΟΣ, oι Αντιδήμαρχοι κα Αφροδίτη ΜΑΛΑΜΑ, Δημοσθένης ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ, Ελευθέρια ΒΑΚΟΥΛΗ, Παναγιώτης ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΝΗΣ, Νικόλαος ΜΑΥΡΟΚΛΗΣ, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Πασχάλης ΣΥΡΙΤΟΥΔΗΣ, ο Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Υποστράτηγος κ. Σωτήριος ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ο Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας και Αστυνόμευσης Ταξίαρχος κ. Ελευθέριος ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ, ο Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγος κ. Σωτήριος ΚΥΠΡΑΚΗΣ, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος κ. Αθανάσιος ΚΑΜΠΡΑΣ, η Διευθύντρια Δίωξης & Εξ. Εγκλ. Αττικής Ταξίαρχος κα Ζαμπία ΓΥΠΑΡΗ και η Α/Δ κα Αργυρώ ΓΚΑΡΗ, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών η Ταξίαρχος κα Μαρία ΠΟΥΛΙΖΟΥ, ο Δ/ντης Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, Υποστράτηγος κ. Σπυρίδων ΛΑΣΚΟΣ, ο Δ/ντης Αστυνομικής Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. Γεώργιος ΖΑΧΑΡΗΣ, ο Δ/ντης Γενικής Δ/νσης Προστασίας Επισήμων & Ευπαθών Στόχων, Υποστράτηγος κ. Μαρίνος ΣΤΑΓΑΚΗΣ, ο Δ/ντης Διεύθυνσης Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας Ταξίαρχος κ. Δημήτριος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ο Δ/ντης Διεύθυνσης Ασφάλειας Βουλής Ελλήνων Υποστράτηγος κ. Ιωάννης ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Προστασίας Αλ. Αξιωμ. & Ευπαθών Στόχων και Α’ Αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., Αστυνομικός Διευθυντής κ. Ανάργυρος ΜΠΑΚΑΛΩΝΗΣ, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος κ. Φώτης ΝΤΟΥΙΤΣΗΣ, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά, ο Ταξίαρχος κ. Σεραφείμ ΤΡΙΤΟΣ, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ν/Α Αττικής Α/Δ κ. Ιωάννης ΓΟΥΣΙΑΣ, ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. κ. Νικόλαος ΛΑΥΡΑΝΟΣ, ο Πρόεδρος της Ε.Ε. της Ε.Α.Π.Σ. κ. Αντώνιος ΛΙΑΝΟΣ, ο Επίτιμος Πρόεδρος της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. κ. Δημήτριος ΡΩΤΑΣ, ο Πρόεδρος των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. και Πρόεδρος του Σ.Α.Σ.Α. Δυτικής Αττικής κ. Αντώνιος ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) κ. Βλάσιος ΒΑΛΑΤΣΟΣ, ο Πρόεδρος της ΠΟΠ ΥΔΤ κ. Παύλος ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Χαράλαμπος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, στελέχη της ΥΑΤ-ΥΜΕΤ, συνάδελφοι, και άλλοι.