Οικονομία

Τιμές ρεκόρ για τον χρυσό και το ασήμι μετά τις απειλές εναντίον της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ

10:40 | 12/01/2026

Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού έφθασαν σήμερα σε επίπεδα ρεκόρ μετά τις απειλές για άσκηση δίωξης σε βάρος της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed) από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης που τροφοδότησε φόβους για την ανεξαρτησία του θεσμού και τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Ο χρυσός έκανε άλμα στα 4.600 δολάρια η ουγγιά και το ασήμι άγγιξε τα 85 δολάρια η ουγγιά για πρώτη φορά, αφού ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ κατηγγειλε «πολιτικές πιέσεις και εκφοβισμούς» που ασκούνται από τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης σε βάρος της κεντρικής τράπεζας, που μπορεί να οδηγήσει σε απαγγελία κατηγοριών.

