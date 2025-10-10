Τηλεθεατής δεν κατάλαβε ότι τον κάλεσε ο Λιάγκας γιατί κέρδισε αυτοκίνητο - Απείλησε πως θα καλέσει την Αστυνομία

Ανατρεπτικό φινάλε είχε η τηλεοπτική εκπομπή «Το Πρωινό», με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Λιάγκα και έναν τυχερό τηλεθεατή από την Καβάλα, που τελικά κέρδισε το αυτοκίνητο της μεγάλης κλήρωσης.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής κλήσης, ο παρουσιαστής μίλησε στον Νίκο και άρχισε να του κάνει απλές ερωτήσεις, όπως «τι κάνεις; πού βρίσκεσαι; έχεις αυτοκίνητο;». Ωστόσο, ο νικητής δεν κατάλαβε ποιος του τηλεφωνούσε και ρωτούσε συνεχως ποιος είναι. «Αρχίζεις και γίνεσαι περίεργος και ειλικρινά θα στο κλείσω αν δεν μου πεις ποιος είσαι», είπε ο Νίκος στον Γιώργο Λιάγκα και οι συνεργάτες του άρχισαν να γελάνε. «Είστε αστείοι, γιατί γελάτε», σχολίασε ο τυχερός από την Καβάλα. Μάλιστα, σε κάποια στιγμή απείλησε ότι θα καλέσει την αστυνομία και τελικά έκλεισε το τηλέφωνο.

Η παραγωγή ομως επικοινώνησε ξανά μαζί του και τότε του ανακοινώθηκε ότι είναι ο μεγάλος νικητής του αυτοκινήτου, αξίας 20.000 ευρώ. «Τώρα αλήθεια λέτε; Είμαι από την Καβάλα. Χίλια συγγνώμη, απλά είμαι σε πολύ περίεργη φάση γιατί είχα έναν άρρωστο στο σπίτι. Είμαι 42 χρονών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», ανέφερε φανερά αμήχανος ο Νίκος από την Καβάλα.