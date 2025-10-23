Τι θα προσφέρει το Μισισίπι στους αστυνομικούς του για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα τους

Η πόλη Μάριον στην πολιτεία Μισισίπι των ΗΠΑ ξεκίνησε με μια σημαντική απόφαση για το Οικονομικό Έτος 2026: ενέκρινε αυξήσεις μισθών 23% έως 25% για όλους τους αστυνομικούς.

Ο δήμαρχος εξήγησε ότι αυτή η αύξηση είναι απαραίτητη για να γίνει το αστυνομικό τμήμα πιο ανταγωνιστικό, ώστε να κρατήσει το υπάρχον προσωπικό και να προσελκύσει νέους αξιωματικούς, καθώς άλλες πόλεις προσφέρουν καλύτερες απολαβές.

Διαβάστε επίσης

Εκτός από τις αυξήσεις, το συμβούλιο ανακοίνωσε ότι θα αγοραστούν καινούργια περιπολικά και θα γίνει αναβάθμιση του εξοπλισμού, ώστε το τμήμα να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με άλλες υπηρεσίες της περιοχής.

Η απόφαση αυτή δείχνει ότι ο δήμος θέλει να ενισχύσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας.

Οι αυξήσεις θα αρχίσουν να ισχύουν από 1η Νοεμβρίου 2025.