Τι συστήνει πρώην γιατρός της ομάδας SWAT των ΗΠΑ να έχει μαζί του κάθε αστυνομικός πάντα και παντού

Ο χειρουργός και πρώην ιατρός της ομάδας SWAT, Sydney Vail, προτείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε αστυνομικός να φέρει μαζί του μια προσωπική ιατρική κάρτα.

Η κάρτα αυτή θα περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες υγείας, όπως ομάδα αίματος, αλλεργίες ή προϋπάρχουσες παθήσεις, ώστε οι γιατροί να μπορούν να προσφέρουν άμεση και σωστή φροντίδα σε περίπτωση τραυματισμού ή έκτακτης ανάγκης.

Διαβάστε επίσης

Ο Vail προτείνει να υπάρχουν δύο αντίγραφα της κάρτας – ένα στο πορτοφόλι και ένα στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του αστυνομικού.

Επισημαίνει επίσης τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την ιδιωτικότητα της υγείας (HIPAA), και προτείνει να υιοθετηθεί ένα ενιαίο σύστημα σε όλα τα αστυνομικά τμήματα.

Η πρόταση αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την ταχεία παροχή ιατρικής βοήθειας και να συμβάλει στην ασφάλεια των αστυνομικών που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή.