Τι συμβαίνει με το Ταμείο της ΠΟΑΣΥ; - Άρθρο 10 εκπροσώπων των Αστυνομικών

Πριν λίγες μέρες, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στη Χάλκη, ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. εισήγαγε εκτάκτως αίτημα των γονιών του πεσόντος εν ώρα καθήκοντος αστυνομικού Γεωργίου Λυγγερίδη, για κάλυψη των δικαστικών εξόδων που αφορούν τη δίκη η οποία ξεκινούσε στις 5 Νοεμβρίου 2025.



Για όσους ενδεχομένως δεν ήταν παρόντες στο περσινό Πανελλαδικό Συνέδριο, αλλά και για να ενημερωθούν οι απλοί συνάδελφοι, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον περσινό οικονομικό απολογισμό, η Π.Ο.ΑΣ.Υ. παρουσίασε αποθεματικό ύψους 1.350.000 ευρώ, προερχόμενο από τις εισφορές των μελών όλων των Ενώσεων της χώρας.



Παρ’ όλα αυτά, το Προεδρείο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. πρότεινε η κάλυψη του αιτήματος των γονιών του αείμνηστου συναδέλφου μας να πραγματοποιηθεί μέσω έκτακτης κράτησης 3 ευρώ (πλέον της τακτικής συνδρομής) από κάθε ένα από τα 40.000 απλά μέλη όλων των Ενώσεων της Ομοσπονδίας!



Σε καμία περίπτωση δεν θα θέταμε ζήτημα για το ύψος του ποσού — πόσο μάλλον για τον ιερό σκοπό που αυτό εξυπηρετεί.



Ο λόγος που αναδεικνύουμε το ζήτημα έγκειται στο γεγονός ότι η Π.Ο.ΑΣ.Υ., με ταμειακό αποθεματικό 1.350.000 ευρώ, δεν καλύπτει εξ ολοκλήρου το αίτημα των γονιών του πεσόντος συναδέλφου!



Επιπλέον, προκαλεί εύλογα ερωτηματικά το γεγονός ότι, ενώ το αίτημα αφορά το σύνολο του έτους 2026 και όχι τον μήνα Ιανουάριο, το Προεδρείο ζητά να εισπραχθεί το ποσό των 120.000 ευρώ μέσα στον Ιανουάριο, δηλαδή λίγες εβδομάδες πριν το επόμενο Πανελλαδικό Συνέδριο, τη στιγμή μάλιστα που τα χρήματα δεν πρόκειται να διατεθούν άμεσα στους γονείς!



Από την πλευρά μας, τα δέκα μέλη του Δ.Σ., με προχθεσινό έγγραφό μας, αιτηθήκαμε τη σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου με συγκεκριμένη πρόταση για το ζήτημα, την οποία παραθέτουμε επιγραμματικά για να γνωρίζουν άπαντες:



"Η ΠΟΑΣΥ όπως καλύψει μέρος του αιτήματος της οικογένειας από το αποθεματικό το οποίο διαθέτει σύμφωνα με τις δυνατότητές της. Εν συνεχεία, η συνεισφορά έκαστης Ένωσης να γίνει αναλογικά με τα μέλη της και το ποσό που θα απαιτηθεί πέραν αυτού που θα καταβάλει η Π.Ο.ΑΣ.Υ., να κατατεθεί από καθεμία είτε εφάπαξ, είτε ανά τρίμηνο με βάση τις οικονομικές δυνατότητές της, απευθείας στην οικογένεια".



Ωστόσο, παρ' ότι το καταστατικό (άρθρο 19, παρ. 5) ορίζει ρητά ότι το έκτακτο Δ.Σ. συγκαλείται εντός 48 ωρών, εφόσον το ζητήσουν επτά μέλη, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει αποσταλεί καμία πρόσκληση συνεδρίασης.

Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι το έκτακτο Δ.Σ. δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί!



Ως εκ τούτου, είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε σε νομικές ενέργειες κατά ενός Προεδρείου που έχει μετατρέψει το καταστατικό σε “κουρελόχαρτο”, λειτουργώντας κατά το δοκούν και αντιθεσμικά.



Δυστυχώς, αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν η Π.Ο.ΑΣ.Υ. διοικείται εδώ και πάνω από έναν χρόνο:



Από έναν Πρόεδρο που δεν είναι εκλεγμένος αντιπρόσωπος και ο οποίος έχει δηλώσει πολλάκις δημοσίως την πρόθεσή του να αποχωρήσει με τη λήξη της θητείας του (επομένως, ποιος ο λόγος να παραμένει στη θέση του;).



Και από έναν «wanna be» πρόεδρο, που εδώ και χρόνια ζητά “στήριξη”, δηλώνοντας παντού ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος — «χαλίφης στη θέση του χαλίφη». Μια κατάσταση που θυμίζει Οδύσσεια, με «το νήμα της Πηνελόπης» να ξετυλίγεται ξανά και ξανά… Ο εν λόγω, ενώ γνωρίζει άριστα τις καταστατικές διατάξεις της ΠΟΑΣΥ, τις αγνοεί επιδεικτικά, θεωρώντας προφανώς ότι πρόκειται να αναλάβει πολιτιστικό σύλλογο και όχι την μεγαλύτερη Ομοσπονδία ενστόλων πανελλαδικά.



Κλείνοντας, αναμένουμε επιτέλους επώνυμη, θεσμική και επίσημη απάντηση από κάποιον αρμόδιο και όχι — για πολλοστή φορά — την επιστράτευση των γνωστών πρακτικών, με ανώνυμα άρθρα από “φερέφωνα” συνταξιούχους και εν δυνάμει συνταξιούχους σε καθοδηγούμενα blogs.



Τα μέλη του ΔΣ :



Πάκος Δημοσθένης



Τσαϊρίδης Θεόδωρος



Χύτας Κωνσταντίνος



Παδιώτης Δημήτριος



Μουρατίδης Ιωάννης



Τουφάκης Χρήστος



Αγγελόπουλος Γεώργιος



Ζαχοπούλου Μαρία



Καρδιασμένος Μιχάλης



Βαγενά Σοφία