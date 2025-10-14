Τι ποινή επιβλήθηκε σε γυναίκα που αφαίρεσε και πέταξε την ελληνική σημαία που βρισκόταν έξω από Αστυνομική Υπηρεσία και επιτέθηκε σε Αστυνομικούς

Ένοχη κρίθηκε σήμερα το μεσημέρι από το Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου η 28χρονη αλλοδαπή από τη Δανία, η οποία σε κατάσταση μέθης τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, αφαίρεσε και πέταξε την ελληνική σημαία που βρισκόταν έξω από υπηρεσία της αστυνομίας, ενώ αντιστάθηκε κατά της σύλληψής της.

Το δικαστήριο επέβαλλε συνολική ποινή φυλάκισης 9 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 500 ευρώ στην αλλοδαπή κατηγορούμενη και με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Την υπεράσπιση της 28χρονης κοπέλας είχε ο δικηγόρος κ. Σπύρος Σαλαμαστράκης και προς υποστήριξη της κατηγορίας παραστάθηκε ο δικηγόρος κ. Δήμος Μουτάφης.

Πιο αναλυτικά, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 4:47 τα ξημερώματα του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου 2025, οπότε και η 28χρονη αλλοδαπή, βρισκόμενη σε κατάσταση μέθης, περνούσε έξω από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Εκεί υπάρχει ελληνική σημαία, την οποία η 28χρονη αφαίρεσε από τη θέση της και την πέταξε. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από τους αστυνομικούς, οι οποίοι προσπάθησαν να τη συλλάβουν, αλλά η αλλοδαπή όχι μόνο αντιστάθηκε αλλά εξύβρισε και επιτέθηκε στους αστυνομικούς. Τελικά, κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν και η 28χρονη από τη Δανία συνελήφθη και παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη.

Πηγή: rodiaki.gr