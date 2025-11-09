Τι λάθος έκανε οδηγός φορτηγού και θα οδηγήσει ξανά μετά από 1 χρόνο;

Η Τροχαία Αττικής Οδού του είχε αφαιρέσει την άδεια οδήγησης πριν λίγες εβδομάδες για 30 ημέρες.

Τα φορτηγά έχουν εισέλθει για τα καλά στο στόχαστρο της Τροχαίας και μάλιστα μέσω των εντατικών ελέγχων καθημερινά διαπιστώνεται ότι οδηγοί που τους έχουν αφαιρεθεί οι άδειες οδήγησης κυκλοφορούν παράνομα στους δρόμους με τα επαγγελματικά τους οχήματα και τους επιβάλλονται πραγματικά πολύ υψηλά χρηματικά πρόστιμα αλλά και κυρώσεις.

Διαβάστε επίσης

Πιο συγκεκριμένα την Τρίτη 21 Οκτωβρίου η Τροχαία Αττικής Οδού συνέλαβε 55χρονο οδηγό ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί επικαθήμενο φορτηγό, έμφορτο με υλικά ξυλείας, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης.

Όπως διαπιστώθηκε, η άδεια ικανότητας οδήγησης του είχε αφαιρεθεί την 23 Σεπτεμβρίου 2025 για 30 ημέρες από αστυνομικούς του Β’ Τμήματος Τροχαίας Πειραιώς για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, ενώ κατά τον έλεγχο του φορτηγού διαπιστώθηκε ότι 5 από τα 12 ελαστικά του ήταν φθαρμένα.﻿

Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.350 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 395 ημερών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

www.carandmotor.gr