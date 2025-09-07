Τι κερδίζουν οικογένειες και νέοι εργαζόμενοι από τις μειώσεις φόρων

Τη μερίδα του λέοντος του πακέτου μέτρων 1,6 δισ. ευρώ έχουν οι μειώσεις φόρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο «Βελλίδειο» κατά την έναρξη της ΔΕΘ 2025 το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου. Η μείωση της φορολογίας για οικογένειες με παιδιά αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα των εξαγγελιών Μητσοτάκη, ο οποίος ανακοίνωσε και μηδενικό φόρο για εργαζόμενους νέους έως 25.000, με ετήσια εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

«Ξέρω», είπε, “πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις σήμερα παιδιά. Γι’ αυτό, τον επόμενο χρόνο μειώνουμε κατά 2 ποσοστιαίες όλους τους φορολογικούς συντελεστές, πλην του εισαγωγικού (που είναι 9%). Θα υποχωρούν περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών».

Οι νέοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύουν από 01/01/2026

Κερδισμένοι και οι νέοι

Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για εργαζόμενους έως 25 ετών με εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ. Επίσης προβλέπεται μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30.

Το όφελος της πρωτοβουλίας για τους νέους

Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

Πηγή: ethnos.gr