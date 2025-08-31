Τι ισχύει με το πορτοκαλί φανάρι: Μπορώ να περάσω ή όχι -Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

Οι περισσότεροι οδηγοί μπερδεύονται για το πως πρέπει να αντιδράσουν όταν ο φωτεινός σηματοδότης γίνεται πορτοκαλί, αλλά ο νόμος είναι ξεκάθαρος.

Το πορτοκαλί φανάρι είναι ίσως η μεγαλύτερη παγίδα της καθημερινής οδήγησης. Άλλοι πατάνε γκάζι για να «προλάβουν», άλλοι φρενάρουν απότομα, δημιουργώντας πιο επικίνδυνες καταστάσεις από το ίδιο το κόκκινο.

Το φως αυτό, το οποίο εμφανίζεται ανάμεσα στο πράσινο και το κόκκινο, δεν είναι διακοσμητικό ούτε απλώς προαιρετικό. Ο ρόλος του είναι να προειδοποιήσει εγκαίρως τον οδηγό για την επερχόμενη διακοπή της κυκλοφορίας, ώστε να προλάβει να ακινητοποιήσει το όχημά του με ασφάλεια, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν. Παρά τη συχνότητά του, όμως, λίγοι γνωρίζουν με ακρίβεια τι προβλέπει ο ΚΟΚ για αυτή τη φάση του φωτεινού σηματοδότη.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όταν το πορτοκαλί (ή κίτρινο) φως ανάψει, ο οδηγός οφείλει να σταματήσει πριν από τη διάβαση πεζών ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, σε απόσταση που να βλέπει καθαρά το φανάρι.

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική εξαίρεση που πολλοί “έξυπνοι” επωφελούνται από αυτή. Αν το όχημα βρίσκεται τόσο κοντά στο φανάρι ώστε η ακινητοποίηση να μην μπορεί να γίνει με ασφάλεια, τότε ο οδηγός επιτρέπεται να συνεχίσει την πορεία του.

Υπάρχει όμως και η περίπτωση που το πορτοκαλί φως αναβοσβήνει, κάτι που βλέπουμε συνήθως σε φανάρια εκτός λειτουργίας ή σε σημεία με μειωμένη κυκλοφορία ειδικά τις νυχτερινές ώρες.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να μειώσει την ταχύτητας του οχήματος και να κινηθεί με ιδιαίτερη προσοχή, παραχωρώντας προτεραιότητα τόσο στους πεζούς όσο και στα οχήματα με τα οποία διασταυρώνεται.

Αξίζει τώρα να δούμε τι προβλέπεται σε περίπτωση που κάποιος παραβιάσει τις διατάξεις του νέο ΚΟΚ που σχετίζονται με το πορτοκαλί φανάρι. Σε αντίθεση με το κόκκινο, όπου οι κυρώσεις είναι αυστηρές, εδώ ο Κώδικας εμφανίζεται πιο ελαστικός.﻿

Το προβλεπόμενο πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ και δεν συνοδεύεται από αφαίρεση της άδειας οδήγησης, γεγονός που καθιστά την παράβαση λιγότερο «επώδυνη» σε νομικό επίπεδο.

Όσον αφορά την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ το πρόστιμο είναι 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 μερες﻿. Τη δεύτερη φορά το πρόστιμο ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για 6 μήνες ενώ την τρίτη φορά το πρόστιμο αυξάνεται στις 2.000 ευρώ και η άδεια οδήγησης αφαιρείται για 1 έτος.

