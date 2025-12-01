Τι είναι οι νέοι χώροι για ασφαλείς συναντήσεις που προσφέρει η Αστυνομία της Βιρτζίνια στους πολίτες της;

Η Αστυνομία του Albemarle County στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι διαθέτει δύο ειδικούς χώρους στάθμευσης που μπορούν να χρησιμοποιούν οι πολίτες για ασφαλείς συναντήσεις, οποιαδήποτε ώρα και μέρα.

Οι χώροι αυτοί βρίσκονται έξω από το αστυνομικό τμήμα, είναι καλά φωτισμένοι και παρακολουθούνται συνεχώς με κάμερες.

Διαβάστε επίσης

Οι «Safe Exchange Spaces» δημιουργήθηκαν για να βοηθήσουν ανθρώπους που θέλουν να συναντηθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια — για αγοραπωλησίες μέσω ίντερνετ, ανταλλαγές αντικειμένων ή για παραλαβή και παράδοση παιδιών.

Δεν χρειάζεται ραντεβού ή κάποια διαδικασία· οποιοσδήποτε μπορεί να τους χρησιμοποιήσει ελεύθερα.

Η αστυνομία επισημαίνει ότι οι χώροι αυτοί προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια από μια συνάντηση σε ιδιωτικό ή άγνωστο σημείο, χάρη στην παρουσία καμερών και την εγγύτητα στο αστυνομικό τμήμα.

Με αυτή την πρωτοβουλία, το τμήμα στοχεύει στο να δώσει στους πολίτες έναν πιο ασφαλή τρόπο να πραγματοποιούν συναντήσεις με άτομα που ίσως δεν γνωρίζουν προσωπικά.

*Για περισσότερα θέματα που αφορούν τις αστυνομικές δυνάμεις και τις εξελίξεις σε χώρες του εξωτερικού, μπορείτε να διαβάσετε την αποκλειστική αρθρογραφία του policenet.gr εδώ.