Τι έδειξε μία διεθνής μελέτη για τα τατουάζ

22:14 | 13/12/2025

Μια πρωτοποριακή διεθνής μελέτη με τη συμμετοχή επιστημόνων από το Βιολογικό Κέντρο της Τσεχικής Ακαδημίας Επιστημών δείχνει ότι οι ευρέως χρησιμοποιούμενες χρωστικές ουσίες για τατουάζ, επηρεάζουν την ανοσία, προκαλούν φλεγμονή και μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματικότητα ορισμένων εμβολίων.

 

Η έρευνα διερεύνησε την τοξικότητα των τριών πιο συχνά χρησιμοποιούμενων χρωστικών ουσιών – μαύρη, κόκκινη και πράσινη – και διαπίστωσε ότι όχι μόνο παραμένουν στο δέρμα, αλλά αποθηκεύονται μόνιμα στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος.

Πηγή: ertnews.gr  (διαβάστε περισσότερα στο European Perspective.)

