Τι δήλωσε ο διοικητής 7ης ΕΜΑΚ για τη δύσκολη επιχείρηση στα Βαρδούσια

Ο διοικητής της 7ης ΕΜΑΚ, Δημήτρης Ζάχος, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤnews εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων, ενώ τόνισε ότι επρόκειτο για μία ιδιαίτερα απαιτητική και ψυχοφθόρα επιχείρηση σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Όπως ανέφερε, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου, για την εξαφάνιση ατόμων στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Αθανασίου Διάκου, στα όρη Βαρδούσια.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση με 30 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άμφισσας, του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Λιδωρικίου, των ομάδων Ορειβασίας και Έρευνας – Διάσωσης της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικού ερπυστριοφόρου οχήματος, ομάδας drones από τη Θεσσαλία, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης, καθώς και ελικοπτέρου που τέθηκε σε ετοιμότητα για συνδρομή.