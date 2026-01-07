Τι αποφάσισαν οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας, στον Μπράλο, στο μπλόκο του Ε65 και στα Πράσινα Φανάρια

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και συνέχιση των αποκλεισμών στον κόμβο της Νίκαιας αποφάσισαν οι αγρότες της περιοχής, μετά τη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο μπλόκο.

Οι αγρότες του μπλόκου, αμέσως μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες που ανακοινώθηκαν το μεσημέρι, εξέφρασαν τη διαφωνία τους, εκτιμώντας ότι δεν καλύπτονται τα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, αύριο, Πέμπτη, στις 11:00, προγραμματίζεται αποκλεισμός των σηράγγων στην κοιλάδα των Τεμπών, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Προβλέπεται προηγουμένως συγκέντρωση των αγροτών στις 10:00 το πρωί στο μπλόκο της Νίκαιας, από όπου θα κινηθούν οργανωμένα προς το σημείο.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε ότι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν ικανοποιούν τους αγρότες, και πως από την Πέμπτη ξεκινούν κινητοποιήσεις στα Τέμπη.

Στο πλαίσιο του συντονισμού με τα υπόλοιπα μπλόκα σε πανελλαδικό επίπεδο, τέθηκε επίσης πρόταση για αποκλεισμούς εθνικών οδών και κομβικών σημείων, καθώς και παρεμβάσεις σε παρακαμπτήριους δρόμους.

Παράλληλα, συζητήθηκε η πραγματοποίηση νέας πανελλαδικής διάσκεψης το Σαββατοκύριακο, με αντικείμενο την αξιολόγηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες του μπλόκου στον Μπράλο

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες του μπλόκου στον Μπράλο και μάλιστα ανακοινώθηκε ότι αύριο θα μετακινηθούν στον κόμβο του Μπράλου τρακτέρ από την Καρδίτσα, από τον Δομοκό αλλά και την Αταλάντη.

Με ομόφωνη απόφαση τους η αγρότες ζητούν, παράλληλα, συνάντηση με τον πρωθυπουργό για να συζητηθούν και οικονομικά μέτρα πέραν αυτών που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Από αύριο στις 10:00 το πρωί αναμένεται να κλείσουν όλους τους δρόμους στην περιοχή του Μπράλου πριν ακόμη φτάσουν ενισχυτικές δυνάμεις με τρακτέρ από άλλα μπλόκα.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες της Καρδίτσας

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες της Καρδίτσας, που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65, τονίζοντας στη διάρκεια της συνέλευσης, σήμερα το απόγευμα, πως οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν δίνουν λύσεις σε προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο και απειλούν τη βιωσιμότητά του. Μάλιστα αύριο θα μεταβούν με τρακτέρ στον κόμβο του Μπράλου, όπου στο σημείο αυτό θα αποκλείσουν την δίοδο από και προς την Αθήνα, με συναδέλφους τους από μπλόκα της περιοχής.

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζήτησαν με επιστολή τους αγρότες από 14 μπλόκα

Επιστολή με την οποία ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ηγεσία των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απέστειλαν στον υπουργό Κ.Τσιάρα, εκπρόσωποι 14 αγροτικών μπλόκων, οι οποίοι συναντήθηκαν σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αξιολογήσουν τις τελευταίες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τον πρωτογενή τομέα και να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στη σύσκεψη, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσή τους, συμμετείχαν εκπρόσωποι μπλόκων από τη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πάτρα.

Σχετικά με τη σημερινή εξειδίκευση των μέτρων για τον πρωτογενή τομέα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και άλλα κυβερνητικά στελέχη, οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη σημειώνουν ότι προκύπτουν δύο βασικές διαπιστώσεις. Αφενός, η ανακοίνωση συγκεκριμένων θέσεων και οικονομικών μεγεθών δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για την έναρξη ενός διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών. Αφετέρου, υπογραμμίζεται ότι παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, τα οποία δεν καλύφθηκαν από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

«Κατά κοινή ομολογία, έχοντας πλέον ανακοινωθεί συγκεκριμένες θέσεις και οικονομικά μεγέθη, δημιουργούνται προϋποθέσεις έναρξης διαλόγου κυβέρνησης και αγροτών. Υπάρχουν, όμως, πολλά ζητήματα και θέματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη του πρωτογενούς τομέα, τα οποία χρήζουν επίλυσης και διευθέτησης και για τα οποία δεν έγιναν ανακοινώσεις ούτε αναφορές από πλευράς της κυβέρνησης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Η αποψινή συνάντηση της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια, ενώ οι εκπρόσωποι των μπλόκων έχουν ήδη ενημερώσει την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αναμένουν τον ορισμό του ραντεβού για την έναρξη των συζητήσεων.