Τι αλλάζει στις καθημερινές συναλλαγές με IRIS από την 1η Δεκεμβρίου

ε ισχύ τίθεται από τον επόμενο μήνα η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS στις συναλλαγές με ιδιώτες (Β2C), όπως υπογραμμίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η ΑΑΔΕ προχωρά στον πλήρη καθορισμό του πλαισίου για τη διασύνδεση των υπόχρεων επιχειρήσεων με τη Φορολογική Αρχή και την αποδοχή άμεσων πληρωμών (IRIS) στα σημεία πώλησης.

Διαβάστε επίσης

Με σχετικές αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς και έχοντας ως αρχή το «Είσπραξη πληρωμής (κάρτα, IRIS) – Υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από το ταμειακό σύστημα», οριστικοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και εντάσσονται οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες άμεσων πληρωμών (Instant Payments) στο πλαίσιο διασύνδεσης των ταμειακών συστημάτων με τη φορολογική διοίκηση.

Οι τεχνικές αλλαγές

Αναλυτικά, τροποποιούνται τα πρωτόκολλα διασύνδεσης των προηγούμενων αποφάσεων και ορίζεται ο τεχνικός τρόπος αποδοχής των άμεσων πληρωμών από τις επιχειρήσεις στο Σημείο Πώλησης, μέσω:

Tερματικού ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων (POS) Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Εκδοσης Στοιχείων.

Προθεσμίες συμμόρφωσης για τους φορείς

Περαιτέρω, καθορίζονται οι προθεσμίες συμμόρφωσης για τις εταιρείες τεχνολογίας και πληρωμών, ως εξής:

1) Πάροχοι Υπηρεσιών/Μέσων Πληρωμών (Acquirers & NSPs): Προθεσμία έως 28/11/2025 για υποβολή επικαιροποιημένης Δήλωσης Συμμόρφωσης για εναρμόνιση με τις νέες προδιαγραφές.

2) Επιχειρήσεις εισαγωγής/κατασκευής/ εμπορίας ΦΗΜ και κατασκευής/ τεχνικής υποστήριξης/ εγκατάστασης και λειτουργίας ERP (Α. 1159/2025 & Α.1162/2025): Προθεσμία έως 28/11/2025 για υποβολή επικαιροποιημένης Δήλωσης Συμβατότητας για εναρμόνιση με τις νέες προδιαγραφές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > IRIS > Διασύνδεση.

www.kathimerini.gr