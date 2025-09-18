Τι αλλάζει από το 2026 για τα αυτοκίνητα

«Ψαλίδι» από το 2026 στα τεκμήρια διαβίωσης για αυτοκίνητα, σπίτια και σκάφη φέρνει η κυβέρνηση, ανοίγοντας τον δρόμο για αλλαγές στην αγορά αυτοκινήτου. Τα τεκμήρια, που αποτελούν το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα που πρέπει να δηλώνει κάποιος για να συντηρεί το όχημά του, σήμερα υπολογίζονται με βάση τα κυβικά. Από το 2026 αλλάζουν όλα: για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 το τεκμήριο θα υπολογίζεται με βάση τις εκπομπές Co2, όπως συμβαίνει ήδη με τα τέλη κυκλοφορίας.

Αυτό σημαίνει πως πολλά καινούργια ή δεκαετίας αυτοκίνητα θα δουν μείωση έως και 70% στο τεκμήριο. Για παράδειγμα, ένα Audi Q3 1.968 κυβικών που σήμερα «φορτώνεται» με τεκμήριο 8.800 ευρώ, με το νέο σύστημα θα πέσει στα 2.645 ευρώ. Αντίστοιχα, το δημοφιλές Toyota Yaris 1.5 πέφτει από τα 5.800 ευρώ στα 2.000 ευρώ.

Μεγάλες ανατροπές έρχονται και για τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά οχήματα. Για τα ηλεκτρικά με τιμή έως 50.000 ευρώ διατηρείται το μηδενικό τεκμήριο, ενώ για ακριβότερα μοντέλα το τεκμήριο πέφτει στο μισό, από 4.000 σε 2.000 ευρώ.

Η αλλαγή αυτή φέρνει πίσω στην αγορά τα μεγάλα αυτοκίνητα, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες είχαν καταθέσει πινακίδες λόγω των «φουσκωμένων» τεκμηρίων. Τώρα, η χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και τα μειωμένα τέλη κυκλοφορίας κάνουν πιο προσιτή τη χρήση τους.

Με τη μείωση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση αλλάζει πλήρως ο χάρτης του αυτοκινήτου στη χώρα μας. Ενδεικτικά, το Toyota Corolla 1.8 Hybrid που σήμερα έχει τεκμήριο 7.600 ευρώ, με το νέο σύστημα πέφτει στα 2.000 ευρώ, δηλαδή μείωση 73,7%. Αντίστοιχα, το Honda Jazz 1.5 Hybrid από τα 5.800 ευρώ θα περιοριστεί επίσης στα 2.000 ευρώ, μείωση 65,5%. Το ίδιο ισχύει και για το δημοφιλές Toyota Yaris 1.5, το οποίο γλιτώνει πάνω από 3.800 ευρώ σε τεκμήριο. Στα μεγαλύτερα κυβικά, το Audi Q3 35tdi από τα 8.800 ευρώ πέφτει στα 2.645 ευρώ (σχεδόν 70% χαμηλότερα), ενώ το Audi A4 35tfsi μειώνεται από τα 8.800 στα 2.450 ευρώ, δηλαδή 72,2% κάτω.

Κλίμακα σήμερα:

• Έως 1200 κυβικά: 4.000 (νέα) – 2.000 (άνω 10ετίας)

• 1201–2000 κυβικά: 600 (νέα) – 300 (άνω 10ετίας)

• 2001–3000 κυβικά: 900 (νέα) – 450 (άνω 10ετίας)

• Πάνω από 3000 κυβικά: 1.200 (νέα) – 600 (άνω 10ετίας)

Νέα κλίμακα (για οχήματα από 1/11/2010 με βάση Co2):

• 1–122 Co2: 20 €/γραμμάριο

• 123–139 Co2: 30 €/γραμμάριο

• 140–166 Co2: 45 €/γραμμάριο

• >166 Co2: 60 €/γραμμάριο

Αντικειμενικές δαπάνες ηλεκτρικών:

• Έως 50.000€: 0 € (παραμένει)

• Άνω των 50.000€: από 4.000 € → 2.000 €

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΛΟΓΛΟΥ

Πηγή: newmoney.gr