«Θύμα» έκπληξης ο Τζόκοβιτς, στον τελικό της Σανγκάης ο Βασερόν

Με μία μεγάλη έκπληξη συνεχίσθηκε το διεθνές τουρνουά, Masters 1000, που φιλοξενείται στην Σανγκάη, καθώς στον ημιτελικό της διοργάνωσης, ο Βαλεντίν Βασερό από το Μονακό (Νο 204 στην παγκόσμια κατάταξη) νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο 5 στον κόσμο) με 6-3, 6-4 και προκρίθηκε στον τελικό, όπου και θα διεκδικήσει το τρόπαιο.



Ο 26χρονος Βασερόν είναι πρώτος παίκτης από το Πριγκιπάτο που νίκησε έναν παίκτη από την πρώτη δεκάδα του κόσμου και προκρίθηκε σε τελικό του ATP Tour, όπου θ' αντιμετωπίσει τον Γάλλο εξάδελφό του (!), Άρθουρ Ρίντερκνεχ (Νο 54) ή τον Ρώσο, πρώην Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης (Νο 18).



ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΠΕ-ΜΠΕ