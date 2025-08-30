Θρήνος για τον ξαφνικό χαμό 14χρονου αθλητή στην Σίφνο

Βυθισμένη στο πένθος είναι η Σίφνος, μετά την ξαφνική και αδιανόητη απώλεια του 14χρονου Λευτέρη Λουκατάρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μέσα στον ύπνο του.

Ο Λευτέρης, υγιέστατος και γεμάτος ζωή, ήταν ο αρχηγός της ομάδας Κ14 του Πανσιφναϊκού, ενώ ο πατέρας του είναι ενεργό μέλος της διοίκησης του συλλόγου.

Η τραγική είδηση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα τον αθλητικό κόσμο του νησιού.

Όπως αναφέρει το cycladeslive.gr, τίποτα δεν προμήνυε το κακό. Ο χαμός του Λευτέρη προκαλεί σοκ και βαθιά θλίψη, καθώς πρόκειται για ένα παιδί με όνειρα, ζωντάνια και έντονη παρουσία στην κοινωνία και στα γήπεδα της Σίφνου.

Φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση.

Ο σύλλογος του Πανσιφναϊκού αποχαιρέτησε τον Λευτέρη με μια συγκινητική ανακοίνωση:

“Δυστυχώς δεν πέρασε ούτε ένας χρόνος και η μοίρα «έπαιξε» ξανά το άσχημο παιχνίδι της Ένα ακόμα νέο παιδί «έφυγε» ξαφνικά από κοντά μας, βυθίζοντας όλη την Σίφνο στο πένθος!

Ο Λευτέρης μας με τα τόσα αστεία του και την τόσο δυναμική παρουσία του ,πήγε να «παίξει» μπάλα με τον Θανάση μας εκεί ψηλά

Ας είναι το τελευταίο παιδί που «φεύγει» χωρίς να ζήσει την ζωή του ,όπως την είχε ονειρευτεί! Κωστή-Γεωργία τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια από όλη την ομάδα!

Καλό ταξίδι μικρέ μας άγγελε!!!”