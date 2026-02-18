PoliceNET of Greece logo
Θρήνος: 19χρονος ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή

23:57 | 18/02/2026

Βαρύ είναι το πένθος στη Δαύλεια και σε όλη τη Βοιωτία από το χαμό του νεαρού Νικόλαου Κατσαμπέκη που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία μόλις 19 ετών.

Αθλητής από τα παιδικά του χρόνια αγωνιζόταν στον Πανδαυλειακό, ενώ όλοι έχουν να λένε για ένα καλό και έξυπνο παιδί.

Σήμερα στις 4 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η κηδεία του στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία, όπου αναμένεται να παραβρεθούν πολλοί συγγενείς, φίλοι και συναθλητές του για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο.

Αντί στεφάνων, η χαροκαμένη οικογένεια επιθυμεί να γίνουν δωρεές στα ογκολογικά ιδρύματα Ελπίδα και Φλόγα, οι οποίες θα συγκεντρώνονται για όποιον επιθυμεί στον ναό.

Σε ένδειξη πένθους ακυρώθηκαν όλες οι αποκριάτικες εκδηλώσεις, της Κοινότητας.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Α.Π.Ο Πανδαυλειακός:

«Σύσσωμη η οικογένεια του Α.Π.Ο ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ εκφράζει την απέραντη θλίψη της για τον χαμό του Νικόλα.

Ο Νικόλας υπήρξε ενεργό μέλος της ομάδας μας από πολύ μικρή ηλικία και ξεχώριζε για το ήθος και την καλοσύνη του!

Μπροστά στον αδόκητο θάνατο του Νικόλα στεκόμαστε σιωπηλοί και συμπαραστεκόμαστε στην οικογένεια του που βιώνει μια τέτοια απώλεια.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΝΙΚΟΛΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΙ ΤΟ ΦΩΣ

lamiareport.gr

