Θρίλερ στο Νοσοκομείο Βόλου: Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό - φωτο

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα σοβαρό περιστατικό στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου ένας άνδρας ηλικίας περίπου 70 ετών έχει ανέβει στη μεγάλη σκάλα του νοσοκομείου και απειλεί να πέσει στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που καταγράφει αποκλειστικά το THENEWSPAPER, ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, γεγονός που δυσχεραίνει τη διαχείριση της κατάστασης.

Διαβάστε επίσης

Ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν ήδη φτάσει στο σημείο, ενώ αστυνομικοί βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μαζί του, προσπαθώντας να τον μεταπείσουν και να τον ηρεμήσουν, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε τραγική εξέλιξη.

Στο νοσοκομείο επικρατεί έντονη αναστάτωση, με το προσωπικό και τους πολίτες να παρακολουθούν με αγωνία τις δραματικές στιγμές που εκτυλίσσονται. Οι αρχές παραμένουν σε πλήρη κινητοποίηση, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια και τη ζωή του άνδρα.