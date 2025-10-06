Θρίλερ στη Χαλκίδα: Nεκρός βρέθηκε 45χρονος κάτω από την Υψηλή Γέφυρα

Σοκ έχει προκαλέσει στη Χαλκίδα η είδηση ότι ένας 45χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός κάτω από την Υψηλή Γέφυρα το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr, ο άνδρας φέρεται να έπεσε από το ύψος της γέφυρας, καταλήγοντας στο χερσαίο κομμάτι και όχι στη θάλασσα.

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Χαλκίδας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 45χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πτώσης, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.