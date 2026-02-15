«Θρίλερ» με νεκρή Ισραηλινή σε ξενοδοχείο της Αθήνας - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Νεκρή εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής μία 53χρονη, υπήκοος Ισραήλ, σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα, η οποία φέρεται να ήταν σκηνοθέτης, διέμενε στο ξενοδοχείο επί της οδού Λέκκα, όπου είχε καταλύσει από τις 4 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο θάνατος της αποδίδεται σε αυτοχειρία, ενώ στο σημείο μεταβαίνει ιατροδικαστής και ήδη παραγγέλθηκε νεκροψία - νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Το άψυχο σώμα της εντόπισε ο αδελφός της, ο οποίος την καλούσε για ώρες στο κινητό της τηλέφωνο, αλλά δεν έδινε σημεία ζωής.

Οι διωκτικές Αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνουν καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Μίνα Καραμήτρου

cnn.gr