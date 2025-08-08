Θρίαμβος για την Μποκό στο Μόντρεαλ

Η Βικτόρια Μποκό (Νο 85 στην παγκόσμια κατάταξη) ολοκλήρωσε με θριαμβευτικό τρόπο την εκπληκτική εμφάνιση της στο Canadian Open (τουρνουά WTA 1000), κατακτώντας το πρώτο σημαντικό τρόπαιο της καριέρας της, στο Μόντρεαλ.

Η 18χρονη Καναδή τενίστρια, η οποία ήταν στο Νο 350 του κόσμου στο τέλος του 2024, νίκησε την πρώην επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Ναόμι Οσάκα (Νο 49) με 2-6, 6-4, 6-1, σ΄έναν τελικό όπου η πρωταθλήτρια από την Ιαπωνία, φάνηκε να... ξεμένει από δυνάμεις όσο εξελισσόταν η αναμέτρηση.

Επευφημούμενη από τους συμπατριώτες της στις εξέδρες, η «Βίκι», ολοκλήρωσε το απίστευτο τουρνουά της με ένα τρόπαιο, έπειτα από τις διαδοχικές νίκες της επί τεσσάρων παικτριών, οι οποίες έχουν κατακτήσει τουλάχιστον ένα τουρνουά Grand Slam, συμπεριλαμβανομένης της Οσάκα, κάτοχο τεσσάρων κορυφαίων τουρνουά.

Γεννημένη στις Ηνωμένες Πολιτείες από γονείς που εγκατέλειψαν το Κονγκό και το αυταρχικό καθεστώς του Μομπούτου, η Μποκό μεγάλωσε στον Καναδά και από σήμερα (8/8) θα βρεθεί στο Top 30 τυης παγκόσμιας κατάταξης. Είναι η τέταρτη από τα αδέλφια της που ασχολήθηκε με το τένις, αρχίζοντας σε ηλικία τριών ετών και εξελίχθηκε με πρότυπο την Σερίνα Ουίλιαμς.

