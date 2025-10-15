Θλίψη για την απώλεια 40χρονου Αστυνομικού - Ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, προσηλωμένος στην Υπηρεσία

Βαρύ πένθος για το Σώμα της ΕΛ.ΑΣ. μετά τον ξαφνικό θάνατο 40χρονου αστυνομικού, πατέρα δύο παιδιών.

Ο εκλιπών υπηρετούσε στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου.

Συνάδελφοί του κάνουν λόγο για έναν εξαιρετικό αστυνομικό, χαμηλών τόνων και με προσήλωση στην Υπηρεσία.

Το Policenet.gr έχει δεχθεί πλήθος μηνυμάτων από αναγνώστες μας που εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια

Η κηδεία του γίνεται αύριο (16/10/2025) στις 16.00 στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Δράμας.

Η ιστοσελίδα μας εκφράζει τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια του εκλιπόντος.