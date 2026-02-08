Θλίψη για 35χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της

Σκηνές από αρχαία τραγωδία εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο της Άρτας και η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από τον θάνατο μίας 35χρονης μητέρας.

Όπως αναφέρει το epiruspost, η γυναίκα διακομίσθηκε το πρωί του Σαββάτου στο νοσοκομείο όπου παρά την προσπάθεια που έγινε από τους γιατρούς δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή.

Νωρίτερα είχε αισθανθεί αδιαθεσία και είχε χάσει τις αισθήσεις της.

Ο θάνατος της προκάλεσε σοκ στο νοσοκομείο και στη συνέχεια στην τοπική κοινωνία.

Η 35χρονη γυναίκα πριν από δεκαπέντε ημέρες είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της.

Ο τοκετός είχε γίνει σε κλινική των Ιωαννίνων και είχε επιστρέψει στο σπίτι της μαζί με το μωρό της.

Μέχρι και το πρωί του Σαββάτου δεν είχε διαγνωσθεί κανένα πρόβλημα υγείας και δεν είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.

Τα αίτια θανάτου αναμένεται να προκύψουν από την νεκροψία- νεκροτομή που θα γίνει.