Η θήκη δύο γεμιστήρων της Amomax, που περιλαμβάνεται στη συλλογή προϊόντων της Vasilikos Import - Trade, προσφέρει 3 ρυθμιζόμενα σημεία για να διατηρείται σταθερή.
Έχει σχεδιαστεί για να γίνονται οι ρυθμίσεις στο μισό χρόνο.
Η προσαρμογή έντασης μπορεί να γίνει με τρόπο χωρίς εργαλεία αντί για το Allen Key.
Για να ρυθμίσετε την ένταση, απλώς χαλαρώστε ή σφίξτε τη βίδα και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τα εξαρτήματα και στις δύο πλευρές, γεγονός που βοηθά στην εξοικονόμηση περισσότερου χρόνου για λήψη ακριβείας.
Διατίθεται σε 5 τρόπους μεταφοράς για τις εφεδρικές γεμιστήρες.
Η κοινή θήκη δύο γεμιστήρων είναι κατάλληλη για αθλητικά σκοποβολής, επιχειρησιακή χρήση, προσωπική άμυνα κ.λπ.
Κατάστημα Λιανικής Θεσσαλονίκης
Δωδεκανήσου 10Α, 54626 Θεσσαλονίκη
Τ./F. 2310547496
Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 – 16:00
Σάββατο 9:00 – 14:00
Κατάστημα Λιανικής Κομοτηνής
Πλ. Ειρήνης 57, 69132 Κομοτηνή
Τ./F. 2531022076
Δευτέρα – Σάββατο 8:30 – 14:00
Email: [email protected]
Ιστοσελίδα: vasilikos.com.gr