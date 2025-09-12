PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Όπλα / Weapon Stories

Θήκη δύο γεμιστήρων της Amomax

Θήκη δύο γεμιστήρων της Amomax
18:59 | 12/09/2025

Η θήκη δύο γεμιστήρων της Amomax, που περιλαμβάνεται στη συλλογή προϊόντων της Vasilikos Import - Trade,  προσφέρει 3 ρυθμιζόμενα σημεία για να διατηρείται σταθερή.

Έχει σχεδιαστεί για να γίνονται οι ρυθμίσεις στο μισό χρόνο.

Η προσαρμογή έντασης μπορεί να γίνει με τρόπο χωρίς εργαλεία αντί για το Allen Key.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, απλώς χαλαρώστε ή σφίξτε τη βίδα και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τα εξαρτήματα και στις δύο πλευρές, γεγονός που βοηθά στην εξοικονόμηση περισσότερου χρόνου για λήψη ακριβείας.

Διατίθεται σε 5 τρόπους μεταφοράς για τις εφεδρικές γεμιστήρες.

Η κοινή θήκη δύο γεμιστήρων είναι κατάλληλη για αθλητικά σκοποβολής, επιχειρησιακή χρήση, προσωπική άμυνα κ.λπ.

Δείτε περισσότερα για τη συγκεκριμένη θήκη εδώ.

Image removed.

Κατάστημα Λιανικής Θεσσαλονίκης
Δωδεκανήσου 10Α, 54626 Θεσσαλονίκη
Τ./F. 2310547496

Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 – 16:00
Σάββατο 9:00 – 14:00

Κατάστημα Λιανικής Κομοτηνής
Πλ. Ειρήνης 57, 69132 Κομοτηνή
Τ./F. 2531022076

Δευτέρα – Σάββατο 8:30 – 14:00

Email: [email protected]

Ιστοσελίδαvasilikos.com.gr

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis