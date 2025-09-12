Η θήκη δύο γεμιστήρων της Amomax, που περιλαμβάνεται στη συλλογή προϊόντων της Vasilikos Import - Trade, προσφέρει 3 ρυθμιζόμενα σημεία για να διατηρείται σταθερή.

Έχει σχεδιαστεί για να γίνονται οι ρυθμίσεις στο μισό χρόνο.

Η προσαρμογή έντασης μπορεί να γίνει με τρόπο χωρίς εργαλεία αντί για το Allen Key.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, απλώς χαλαρώστε ή σφίξτε τη βίδα και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τα εξαρτήματα και στις δύο πλευρές, γεγονός που βοηθά στην εξοικονόμηση περισσότερου χρόνου για λήψη ακριβείας.

Διατίθεται σε 5 τρόπους μεταφοράς για τις εφεδρικές γεμιστήρες.

Η κοινή θήκη δύο γεμιστήρων είναι κατάλληλη για αθλητικά σκοποβολής, επιχειρησιακή χρήση, προσωπική άμυνα κ.λπ.

Δείτε περισσότερα για τη συγκεκριμένη θήκη εδώ.

Κατάστημα Λιανικής Θεσσαλονίκης

Δωδεκανήσου 10Α, 54626 Θεσσαλονίκη

Τ./F. 2310547496

Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 – 16:00

Σάββατο 9:00 – 14:00

Κατάστημα Λιανικής Κομοτηνής

Πλ. Ειρήνης 57, 69132 Κομοτηνή

Τ./F. 2531022076

Δευτέρα – Σάββατο 8:30 – 14:00

Email: [email protected]

Ιστοσελίδα: vasilikos.com.gr